Игорь Акинфеев сыграл 300-й сухой матч. До него в России такое не удавалось никому

В матче 16-го тура чемпионата России столичный ЦСКА сыграл вничью на выезде с "Ростовом" со счетом 0:0. Эта игра стала трехсотой в карьере вратаря армейцев Игоря Акинфеева, в которой он не пропустил ни одного мяча. Этот показатель является рекордным в истории отечественного футбола.

Игорь Акинфеев выступает с 2003 года. За это время он провел 563 матча в составе ЦСКА и сборной России. Является обладателем Кубка УЕФА 2005 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и шестикратным чемпионом России.