Ибрагим Цаллагов: "Решил воспользоваться шансом поработать с Бердыевым"

Защитник Ибрагим Цаллагов, перешедший в "Рубин" из "Зенита" на правах аренды, сказал, что соглашение не предусматривает выкупа казанцами его контракта по итогам сезона-2018/19. В интервью клубной пресс-службе 27-летний игрок поделился впечатлениями от работы с Курбаном Бердыевым.
– Какие ощущения после первого матча? С учетом того, что сборы с "Рубином" вы не проходили?
– Если быть откровенным, то, конечно, еще не на все сто процентов я готов. Матч с "Краснодаром" это показал, немножко подустал я в концовке. Но выдержал, буду стараться набирать форму.
– Как возник вариант с "Рубином"? Какие условия? Аренда с правом выкупа?
– Это обычное арендное соглашение.
– "Рубин" для вас – возможность перезагрузить карьеру?
– Не буду ничего выдумывать. Многие из футболистов хотели бы поработать с Курбаном Бекиевичем. У меня выпал такой шанс, я решим им воспользоваться. Соответственно, и перезагрузиться, узнать что-то новое, развиться как футболист.
– За это время что-то новое успели услышать от него?
– Есть моменты (улыбается).
– Вы играли в "Динамо". Какие ожидания от матча с бывшей командой?
– В "Динамо" я провел приятное время, там хороший коллектив, персонал. Друзья – за полем, на поле нет друзей.
– В чем различие тренировок Курбана Бекиевича от тренировок других тренеров? Есть что-то фундаментальное, что сразу в глаза бросается?
– Здесь очень большое внимание уделяется мелочам – понятно, что мелочей в футболе, как и в жизни, не бывает. Все раскладывается по полочкам, это упрощает задачу на поле.
– Вы всегда были атакующим защитником. Вам, наверное, особенно удобно играть в этой расстановке с тремя центральными защитниками и двумя латералями?
– Спасибо, конечно. Мне нечасто говорили, что я атакующий. Бегал вперед, когда возможность была. Игра в схеме с пятью защитниками понятна, но опять же требования Курбана Бекиевича свои, и надо под них подстраиваться.
Дополнительная информация
http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8035-ibragim-tsallagov-vypal-shans-porabotat-s-kurbanom-bekievichem-ya-im-vospolzovalsya