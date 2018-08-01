Ибрагим Цаллагов: "Решил воспользоваться шансом поработать с Бердыевым"

Защитник Ибрагим Цаллагов, перешедший в "Рубин" из "Зенита" на правах аренды, сказал, что соглашение не предусматривает выкупа казанцами его контракта по итогам сезона-2018/19. В интервью клубной пресс-службе 27-летний игрок поделился впечатлениями от работы с Курбаном Бердыевым.

– Какие ощущения после первого матча? С учетом того, что сборы с "Рубином" вы не проходили?

– Если быть откровенным, то, конечно, еще не на все сто процентов я готов. Матч с "Краснодаром" это показал, немножко подустал я в концовке. Но выдержал, буду стараться набирать форму.

– Как возник вариант с "Рубином"? Какие условия? Аренда с правом выкупа?

– Это обычное арендное соглашение.

– "Рубин" для вас – возможность перезагрузить карьеру?

– Не буду ничего выдумывать. Многие из футболистов хотели бы поработать с Курбаном Бекиевичем. У меня выпал такой шанс, я решим им воспользоваться. Соответственно, и перезагрузиться, узнать что-то новое, развиться как футболист.

– За это время что-то новое успели услышать от него?

– Есть моменты (улыбается).

– Вы играли в "Динамо". Какие ожидания от матча с бывшей командой?

– В "Динамо" я провел приятное время, там хороший коллектив, персонал. Друзья – за полем, на поле нет друзей.

– В чем различие тренировок Курбана Бекиевича от тренировок других тренеров? Есть что-то фундаментальное, что сразу в глаза бросается?

– Здесь очень большое внимание уделяется мелочам – понятно, что мелочей в футболе, как и в жизни, не бывает. Все раскладывается по полочкам, это упрощает задачу на поле.

– Вы всегда были атакующим защитником. Вам, наверное, особенно удобно играть в этой расстановке с тремя центральными защитниками и двумя латералями?

– Спасибо, конечно. Мне нечасто говорили, что я атакующий. Бегал вперед, когда возможность была. Игра в схеме с пятью защитниками понятна, но опять же требования Курбана Бекиевича свои, и надо под них подстраиваться.