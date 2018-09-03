"Хотелось бы присутствовать на тренировке и посмотреть, что вообще происходит". Кафельников критикует Карреру

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что ему надоела ротация в команде.

- Уже надоела кадровая ротация в команде. Мне (как болельщику) очень бы хотелось присутствовать на открытой тренировке и самому посмотреть, что вообще происходит, - написал Кафельников в Твиттере - Выводы в слепую делать не хочется, но по некоторым игрокам хочется ясности.

Ранее прославленный теннисист попросил главного тренера "Спартака" Массимо Карреру отпустить Софьяна Ханни из команды.

Софьян Ханни: "Не понимаю, почему не играю в "Спартаке"!"