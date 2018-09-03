17:30 | Футбол — РПЛ

"Хотелось бы присутствовать на тренировке и посмотреть, что вообще происходит". Кафельников критикует Карреру


Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что ему надоела ротация в команде.

- Уже надоела кадровая ротация в команде. Мне (как болельщику) очень бы хотелось присутствовать на открытой тренировке и самому посмотреть, что вообще происходит, - написал Кафельников в Твиттере - Выводы в слепую делать не хочется, но по некоторым игрокам хочется ясности.

Ранее прославленный теннисист попросил главного тренера "Спартака" Массимо Карреру отпустить Софьяна Ханни из команды.

Софьян Ханни: "Не понимаю, почему не играю в "Спартаке"!"

Опрос

"Зенит" - "Спартак": кто финиширует выше в чемпионате-2018/19?
голосовать

Дополнительная информация

https://twitter.com/KYevgeni/status/1036619880882204672

К комментариям
6
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ