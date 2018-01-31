17:36 | Футбол — РФПЛ

Гурам Аджоев: "Переход Дзюбы и Новосельцева в "Арсенал" – это историческое событие"


Президент "Арсенал"  Гурам Аджоев в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что новички команды нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев большие футболисты.

Сегодня тульский клуб арендовал без права выкупа двух игроков "Зенита" до конца сезона. По информации "СЭ", Дзюба и Новосельцев пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.

 
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– Переход Дзюбы и Новосельцева – знаковое событие в истории "Арсенала"?

– Вы правильно говорите: все, что сегодня случилось, это историческое событие. Мы взяли больших футболистов, которые поиграли в топовых клубах. Пусть это временное приобретение, но с ним я хочу поздравить наших болельщиков. У ребят впереди девять игр, чтобы помочь своей новой команде, а также постараться попасть в состав сборной России. Жизнь покажет, что из этого получится, но глаза у Артема и Ивана горят.

– Были ли проблемы при переговорах?

– Хочу выразить благодарность президенту петербургского клуба Сергею Фурсенко. Как известно, права на футболистов принадлежат "Зениту". Он не стал чинить препятствий игрокам, у которых сохраняется шанс попасть на ЧМ-2018. Через "Зенит-2" в сборную не попасть, а через "Арсенал" это сделать можно. Тут важна игровая практика.

Что касается переговоров, то огромная благодарность губернатору Тульской области. В очередной раз убеждаюсь, что Алексей Геннадьевич Дюмин в курсе всех дел. Спасибо ему за такое отношение к нашей команде.

– "Арсенал" получил мощное усиление.

– Конечно. За плечами у Новосельцева и Дзюбы выступление за национальную команду. Желаю ребятам вернуться в сборную России благодаря практике в "Арсенале".

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Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-glaza-u-artema-i-ivana-goryat/

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