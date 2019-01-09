Гулиев прибыл на сбор "Спартака" вместе с командой

Полузащитник Аяз Гулиев прибыл на тренировочный сбор "Спартака" в Дубае (ОАЭ) вместе с командой красно-белых, передает корреспондент "СЭ" Александр Рогулев. Ожидается, что хавбек вернется в московский клуб.

Гулиев – воспитанник "Спартака". Выступал за "Спартак-2", 2017 год провел в аренде в "Анжи". Год назад был арендован "Ростовом", а летом 2018-го ростовский клуб выкупил у "Спартака" трансфер игрока.

22-летний Гулиев в чемпионате России сезона-2018/19 провел 14 матчей, забив один мяч и сделав две голевые передачи.