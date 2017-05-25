Григорий Иванов: "Взять Кокорина на перевоспитание? Давайте тогда уж и Шатова возьмем"

Президент "Урала" Григорий Иванов шуткой ответил на предложение журналистов взять в команду нападающего "Зенита" Александра Кокорина "на перевоспитание". Якобы это поможет форварду вернуться в сборную России.

– Кокорина на перевоспитание? Тогда уж и Шатова давайте позовем, – сказал в эфире передачи "Третий тайм" Иванов. – Хорошая компания получится: Кокорин, Шатов. Да я думаю, что Олег перерос уровень "Урала". Он должен играть в сборной.