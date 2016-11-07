Григорий Иванов: "Вернемся на "весну - осень" – все равно будем играть до середины ноября"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился своим мнением о возможном переходе на систему "весна - осень". Ранее президент РФС Виталий Мутко не исключил возвращения к системе "весна - осень".

– Я был всегда сторонником, чтобы мы играли по системе "весна - осень". Но сейчас, если вернемся назад, опять же будем играть до середины ноября. То же самое. И что – мы будем каждые два года переходить с системы на систему? Мы же поддерживаем наши клубы в еврокубках. Я считаю, что просто нужно строить манежи в северных городах и играть в них. В Перми построили, в Томске есть, но там почему-то не играют. Но "Томь" может принимать команды в Красноярске или Новосибирске.

У нас странная система. Вот, к слову, московскому "Динамо" можно играть в манеже в ФНЛ, а в премьер-лиге уже под крышей нельзя. Такой вот регламент…

Так что, когда декларировали, что нужно перейти на осень - весну, надо было строить манежи. Исландия же имеет манежи, и вы видели, как эта сборная выступила на чемпионате Европы. Вот в том-то и дело…

– 30 ноября "Ростов" примете в манеже?

– Нет, нам нельзя, будем играть на стадионе.

– Почему?

– Приняты поправки в регламент. Теперь можно играть в манеже, если он вмещает 10 тысяч человек. Но у нас уже сейчас по утрам под минус 10… Ну и придет на стадион 1,5 тысячи болельщиков. В чем смысл?

В общем, шарахаться не надо. Нужно все продумать, просчитать. Последние два года нам везло с зимой, в этом году она пришла довольно рано. (Виталий АЙРАПЕТОВ)