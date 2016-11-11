Григорий Иванов: "Сократить финансирование клубов? Мы так убьем весь спорт! Все в балет пойдут?"

По итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при участии государственных корпораций, поручено представить предложение по поэтапному сокращению финансирования профессионального спорта и увеличению финансирования массового спорта из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств государственных корпораций.
За комментариями "СЭ" обратился к президенту "Урала" Григорию Иванову.
– Да причем тут "Урал"? Мы на свой бюджет содержим свою школу, содержим "Урал"-2, молодежный состав. Давайте прекратим финансирование! И убьем весь российский футбол! Да не только футбол – весь спорт! А хоккей – не бюджетный вид, а баскетбол, волейбол, гандбол? Давайте никому не давать денег. Понимаете, у нас не будет профессиональных клубов, куда дети захотят попасть. Они перестанут ходить в секции. Где стимул? У нас и так все за рубеж уже уезжают, кто хоть чуть-чуть по мячу попадает. А давайте вообще всех разгоним…
Я же не могу поднять цену билета на стадион до 100 долларов. У меня тогда на игру три человека будут ходить. Мы несем социальную нагрузку, люди покупают дешевые билеты. Мы погубим спорт!
А борцы разве зарплату не получают из бюджета, а легкоатлеты? Давайте не будет у нас спорта, все в балет пойдем? В культуру мы вкладываем деньги, в театр вкладываем. Почему же в спорт не вкладывать?
Богатых людей, которые могут спорт поддерживать, очень мало. Галицкий – один на всю страну, который спонсирует академию, футбольный клуб. Больше таких нет… Мало таких. Мало. Нельзя, в общем, сокращать финансирование. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Птицuk
Berkut-7 Убьем не спорт, а всех нахлебников и коррупционеров , а вот на спортивные секции деньги можнов ыделять на всякие ДЮСШ чтобы дети спортом для здоровья занимались , никуда ничего не исчезнет, все спортсмены будут жить как остальнйо народ по 30 тысяч рублей с зарплатой, хочешь в футбол за эти деньги играй , хочешь иди на другую работу, Шатов уйдетс тяжелой работы футболиста , на завод, он же сказал что там легче работать , вот и пусть работает .....ХВАТИТ КОРМИТЬ БЕЗДАРЕЙ И КРИМИНАЛ , хотели капитализм. ПОЛУЧИТЕ , конечно вес возмущаются их от кормушки халявной отрезают , вот и плачут --------------------- всё правильно! Они же не служащие, как при Сов. Власти, они - профессионалы! Якобы... Потому что как профессионалы они хотят получать, а вот к футболу относиться - как любители, хотим - играем, не хотим - пешком походим.
19:06
aravir
Типа он сейчас на подъёме. ))) Он уже давно убитый. В игровых видах только за счёт легионеров ещё шевелимся. А играли бы только свои, были бы на уровне Лихтенштейна с Сан-Марино.
18:56
PitersS
Не будет спорта-значит он никому и не нужен. А люди пусть физкультурой занимаются и сами в футбол-волейбол играют. Смотреть как другие играют то же, что смотреть как другие едят.. Играть и есть надо самим, а смотреть на высокое искусство, которого в нашем футболе давно нет.
18:54
филокартист
То, что сокращают расходы на медицину и образование, это его не волнует.
18:49
Петя
А сами зарабатывать не хотят и не собираются, конечно, лучше получать из бюджета!
18:34
spartakekspress
галицкий иванову: денег не дам, так выиграем
18:25
Красно синий
В балет уйдут? Ты сборную видел? Они из балета пришли!
18:17
blue-white!
А-ха-ха, Иванов переживает, наверно дачу еще не достроил на Лазурном берегу, вот и переживает!)))
17:48
Лохматый
Так речь ведь не идет о прекращении финансирования, а о сокращении.
17:44
marsey
о, гриша иванов проснулся :) лишают его возможности бабки пилить :) ай-яй-яй! как не стыдно минфину! да разогнать половину премьер-лиги и 2/3 первой и второй лиг. деньгам налогоплательщиков есть более достойное применение, чем зряплаты клоунам-футболистам и прочим недохоккеистам.
17:35
echo2011
В первую очередь нужно прекратить финансировать внешне-политические авантюры,но это,увы,от нас не зависит. Надеюсь,впрочем,что пока...
17:28
onlywhitespartak
Это матчи подобные Урал терек убивают спорт , и зачем такие клубы финансировать ? Когда обстановка в стране плохая то народу нужно хлеб и зрелище , у нас не того не другого ...!
17:24
alur66
Давно пора перестать платить дармоедам и бездарностям. Урезать расходы на клубы нужно срочно-иначе будет только хуже далее.
17:23
Berkut-7
Убьем не спорт, а всех нахлебников и коррупционеров , а вот на спортивные секции деньги можнов ыделять на всякие ДЮСШ чтобы дети спортом для здоровья занимались , никуда ничего не исчезнет, все спортсмены будут жить как остальнйо народ по 30 тысяч рублей с зарплатой, хочешь в футбол за эти деньги играй , хочешь иди на другую работу, Шатов уйдетс тяжелой работы футболиста , на завод, он же сказал что там легче работать , вот и пусть работает .....ХВАТИТ КОРМИТЬ БЕЗДАРЕЙ И КРИМИНАЛ , хотели капитализм. ПОЛУЧИТЕ , конечно вес возмущаются их от кормушки халявной отрезают , вот и плачут
17:21
лорд Зелони
Почему богатых мало? А Абрамович? А Рыболовлев? А им подобные того же пошиба. Только они вкладывают деньги в Челси и Монако. А если бы кого-то из них примерно и жестоко наказали, другим было бы неповадно, и вопрос о деньгах для нашего спорта сам собой отпал бы. лорд Зелони
17:21