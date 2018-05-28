Григорий Иванов: "Россия – большая страна, 18 клубов в РФПЛ вполне нормально"

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился своим мнением по поводу возможного расширения РФПЛ до 18 команд. Ранее президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что среди руководителей клубов будет проведен опрос о необходимости такого шага.

– У нас большая страна и 18 команд в высшем дивизионе – это совершенно нормально, – считает Иванов. – Я проголосовал бы за такой вариант. Кто-то считает, что, наоборот, нужно сокращать РФПЛ, но в России люди любят футбол и хотят его смотреть. В Испании, Англии, где в лигах по 20 клубов, не все в лидерах, кто-то пониже, кто-то повыше. Так что и здесь будет всё нормально.

– А справятся ли команды в финансовом плане, учитывая постоянные разговоры о долгах?

– Сейчас что сделаешь? Везде возникают трудности с деньгами. Есть, к примеру, "Эркулес" из Аликанте, он то выходит в примеру, то вылетает оттуда и ещё ниже опускается. В РФПЛ сложности сейчас у "Амкара". Это достойный коллектив, который очень долго играет в премьер-лиге, много сделал для развития российского футбола. Дай Бог, чтобы пермяки преодолели эту ситуацию и продолжали выступать в лиге. Это жизнь, так получилось. Где-то что-то не сложилось. Сегодня одна команда уйдет, на её место придет другая.

– Дополнительные четыре матча с учетом климата не критичны?

– Когда переходили на систему "осень-весна", мы говорили, что необходимо строить манежи, проводить несколько туров в них. У нас их построили, а выступать там не разрешают. Вот что самое плохое. По зрителям у нас ограничение – три тысячи. Но в декабре на стадионы столько же придет, больше не получится. Люди привыкли к комфорту и лучше в манеже станет столько болельщиков смотреть футбол, чем на открытой арене, рискуя заболеть. Мы свой манеж в Екатеринбурге построили за полтора года. Поэтому я целиком за расширение географии футбола в России. (Арман МКРТЧЯН)