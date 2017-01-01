12:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гребенщиков покинет пост президента "Ростова"

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Александр Гребенщиков покинул пост заместителя губернатора Ростовской области. Чиновник, который возглавлял "Ростов" с 2014 года, скорее всего, покинет и футбольный клуб. С августа 2016 года клубными делами занимался президент СКА Игорь Гуськов.

– К нему было много претензий по поводу деятельности футбольного клуба "Ростов", - приводит 161.ru слова источника. - Достижения команды связаны не с ним, а с тесной работой губернатора Голубева и Курбана Бердыева. Сейчас обсуждается вопрос об его преемнике.

Дополнительная информация

http://161.ru/text/newsline/250121774391296.html

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