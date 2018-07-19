Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до 2020 года

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с красно-синими до 2020 года, информирует официальный сайт армейцев.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы.