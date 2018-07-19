13:09 | Футбол — РФПЛ

Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до 2020 года

Виктор ГОНЧАРЕНКО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Виктор ГОНЧАРЕНКО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко продлил контракт с красно-синими до 2020 года, информирует официальный сайт армейцев. 

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы. 

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska/

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