Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до 2020 года

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с красно-синими до 2020 года, информирует официальный сайт армейцев.
⚡⚡⚡ Михалыч с нами!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 июля 2018 г.
Виктор Ганчаренко продлил контракт с #ЦСКА до середины 2020 года! 🔴🔵https://t.co/qt7mOURXi2 pic.twitter.com/1ScvZ3aLSW
Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska/