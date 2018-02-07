Гончаренко - о дубле Мусы в матче с "Эльче": "Мы увидели то, для чего его и приглашали"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в товарищеском матче против "Эльче" (3:0) сказал, что пока сложно оценить, в каком состоянии армейцы подойдут к матчам 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (13 февраля - в Белграде, 21 февраля - в Москве). Отметим, что в контрольной встрече против испанцев дублем отметился Ахмед Муса, вернувшийся в столичный клуб из "Лестера" на правах аренды.

– После предыдущей игры мы говорили о том, что надо найти нужный баланс, и в этом матче он был, - цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. - Действовали организованно как в обороне, так и впереди, провели много правильных атак. Наша форма улучшается. Мы продолжаем работать под большой нагрузкой, но ребята с пониманием к этому относятся. Плюс позднее начало матча и погодные условия позволили играть в хорошем темпе.

– Вновь просим вас проанализировать действия Ахмеда Мусы.

– Мы провели несколько теоретических и тактических занятий, чтобы он лучше понимал, каким образом действовать. Он умный футболист, правильно открывается, ищет нужные зоны. Мы увидели то, для чего его и приглашали.

– Второй сбор практически завершен. Как оцените готовность наших ребят? Белград совсем-совсем скоро…

– Все это время мы говорили о том, что надо улучшить игру и организацию, и мы на пути к этому. Но пока сложно оценить, в каком состоянии мы подойдём к "Црвене Звезде", потому что товарищеские матчи и официальные сильно различаются.