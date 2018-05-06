Голы Занева и Форбса принесли "Амкару" победу над "Уралом"

"Амкар" на выезде в матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Урал" (2:0). Мячами в составе гостей отметились Петар Занев и Браун Форбс.

Отметим, что на 78-й минуте игры хавбек хозяев Эрик Бикфалви не сумел реализовать пенальти.

После этой встречи "Амкар" продолжает занимать 13-е место в турнирной таблице (34 очка). "Урал" по-прежнему находится на 8-й строчке (37 очков).

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29-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Амкар" (Пермь) - 0:2 (0:1)

Голы: Занев, 44 (0:1). Форбс, 90+4 (0:2).

Нереализованный пенальти: Бикфалви, 78 (вратарь)

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Данцев, Димитров (Балажиц, 83), Фидлер (Евсеев, 46), Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Портнягин, 57).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Сиваков, Идову, Гащенков, Гол (Огуде, 73), Рязанцев (Комолов, 64), Баланович, Оланаре (Форбс, 83).

Предупреждения: Данцев, 7. Бикфалви, 14. Бумаль, 54. Занев, 57. Гол, 62. Оланаре, 80. Милькович, 85.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

6 мая. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена".