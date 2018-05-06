15:57 | Футбол — РФПЛ

Голы Занева и Форбса принесли "Амкару" победу над "Уралом"

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"Амкар" на выезде в матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Урал" (2:0). Мячами в составе гостей отметились Петар Занев и Браун Форбс.

Отметим, что на 78-й минуте игры хавбек хозяев Эрик Бикфалви не сумел реализовать пенальти.

После этой встречи "Амкар" продолжает занимать 13-е место в турнирной таблице (34 очка). "Урал" по-прежнему находится на 8-й строчке (37 очков).

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Амкар" (Пермь) - 0:2 (0:1)

Голы: Занев, 44 (0:1). Форбс, 90+4 (0:2).

Нереализованный пенальти: Бикфалви, 78 (вратарь)

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Данцев, Димитров (Балажиц, 83), Фидлер (Евсеев, 46), Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Портнягин, 57).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Сиваков, Идову, Гащенков, Гол (Огуде, 73), Рязанцев (Комолов, 64), Баланович, Оланаре (Форбс, 83).

Предупреждения: Данцев, 7. Бикфалви, 14. Бумаль, 54. Занев, 57. Гол, 62. Оланаре, 80. Милькович, 85.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

6 мая. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена".

Урал - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (28)
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serserm

А ion какими-то еврокубками за шестое место бредит. Это было актуально, пока спартачок не соснул у тосно

17:17

serserm

Slim Taller не читал новый регламент? в первую очередь смотрят на личные встречи теперь и только потом на общее кол-во побед. так что пока амкару надо готовиться к матчам с тамбовом.

17:12

serserm

Позорнейший договорняк

17:10

Edmundo.Baldivieso

Если это и дог, то очень удачно все совпало. "Ахмату" придется задуматься...

17:03

Slim Taller

Ростов опустился в зону стыковых матчей.У Амкара большее количество побед и он обошёл ростовчан.Валера дело туго знает.Как-никак,жиробас считает его лучшим российским тренером:)

17:02

Vorlod

Какой договорняк,окститесь.Выбирать в предпоследнем туре между 6 и 13 местом ? А Ростову проиграют ,а Тамбова не выиграют...Это не договорняк , а самопожертвование.

16:36

Vorlod

Это было дерби победителей чемпиона и вице-чемпиона.Чемпионский оказался сильней.Зачем только Бик пенальти бьет...Ведь не первый раз...

16:29

fb7

Монте-Кристо (Мститель) . красавчик! матч смотрел?

16:26

Монте-Кристо (Мститель) .

fb7 .................... Ты клинически туп. Хороший договорняк - это тот договорняк, о котором до матча никто не догадывается. И то, что матч договорной, становится очевидно только в ходе матча. Только идиоты считают, что если договорняк, то об этом до матча каждый скот знает.

16:22

Монте-Кристо (Мститель) .

shpasic ................. Тарханов - девка с панели. Он знал, куда шел. И что такое Урал. Тем более незадолго до его прихода из-за договорняка из Урала ушел Гончаренко.

16:19

fb7

Монте-Кристо (Мститель) . ну ты же после матча кричишь что дог. значит знал. чего не брал? или ты сложил после матча факты и вывод сделал? где до матча были знатоки?

16:18

Монте-Кристо (Мститель) .

fb7 ..................... Только ослы могут считать, что букмекеры - центр мира и посвящены во все договрняки.

16:16

Красно Белый Питер

Урал как Робин Гуд. Собирает очки у богатых и отдает их бедным.... Поэтому Гончаренко оттуда быстренько свалил в свое время. Так как не по нутро ему было этим дерь... заниматься

16:16

shpasic

Тарханов - футбольный Робин-Гуд, отбирает очки у богатых и раздаёт их бедным.

16:15

ДжЫмкО

А вот Ахмату теперь завтра стремно будет сливаться в рамках добрососедской помощи)

16:15

fb7

знатоки договорняка амкар брали за 3.05?

16:11

fb7

гав гав гав

16:11

Монте-Кристо (Мститель) .

Обе эти командешки должны быть навсегда изгнаны из футбола за договорняк. Договорняк настолько очевидный, что тут и доказывать особо ничего не надо. Но в продажной и вонючей лиге договорняков ведь не бывает. Вот поэтому я не смотрю этот чемпионат. И за ним не слежу. Пускай быдло его смотрит и за ним следит. Быдлу без разницы, что жрать... Лишь бы корыто полное было.

16:10

Нищ, дрищ, ушёл от мамки

Договорняк.

16:09

№18-49

Не верю, что "Урал" честно проиграл. Ну вот не верю и всё.

16:09

vassel

Амкар такое гавно, только со Спартаком договорняки катает

16:09

Митяй Антибомж

Дог 146%

16:08

ion

На самом деле, очень круто, что сейчас между 6 местом (гипотетически дающим выход в еврокубки) и 13 (стыки) всего 5 очков. И перед последним туром 6 команд могут в стыки попасть и 5 могут за еврокубки зацепиться.

16:07

fb7

вы результаты амкара весной гляньте специалисты по договорнякам

16:04

elnik67

А комментатор матча не в курсе, что не по количеству побед теперь места делят, все Амкар выше Ростова ставил. Срамота...

16:03

ДжЫмкО

с такой честностью урал и сам может в стыки попасть, так что фиг его знает

16:03

Адвокат 161

Кто бы сомневался, что Урал так "честно" сыграет...

16:00

4rfv5tgb

Отлично! Теперь в последнем туре мотивация будет у всех команд, занимающих сейчас места с 8е по 13е

15:59

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