Голы Занева и Форбса принесли "Амкару" победу над "Уралом"

"Амкар" на выезде в матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Урал" (2:0). Мячами в составе гостей отметились Петар Занев и Браун Форбс.
Отметим, что на 78-й минуте игры хавбек хозяев Эрик Бикфалви не сумел реализовать пенальти.
После этой встречи "Амкар" продолжает занимать 13-е место в турнирной таблице (34 очка). "Урал" по-прежнему находится на 8-й строчке (37 очков).
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Урал" (Екатеринбург) - "Амкар" (Пермь) - 0:2 (0:1)
Голы: Занев, 44 (0:1). Форбс, 90+4 (0:2).
Нереализованный пенальти: Бикфалви, 78 (вратарь)
"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Данцев, Димитров (Балажиц, 83), Фидлер (Евсеев, 46), Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Портнягин, 57).
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Сиваков, Идову, Гащенков, Гол (Огуде, 73), Рязанцев (Комолов, 64), Баланович, Оланаре (Форбс, 83).
Предупреждения: Данцев, 7. Бикфалви, 14. Бумаль, 54. Занев, 57. Гол, 62. Оланаре, 80. Милькович, 85.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).
6 мая. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена".
serserm
А ion какими-то еврокубками за шестое место бредит. Это было актуально, пока спартачок не соснул у тосно
17:17
serserm
Slim Taller не читал новый регламент? в первую очередь смотрят на личные встречи теперь и только потом на общее кол-во побед. так что пока амкару надо готовиться к матчам с тамбовом.
17:12
serserm
Позорнейший договорняк
17:10
Edmundo.Baldivieso
Если это и дог, то очень удачно все совпало. "Ахмату" придется задуматься...
17:03
Slim Taller
Ростов опустился в зону стыковых матчей.У Амкара большее количество побед и он обошёл ростовчан.Валера дело туго знает.Как-никак,жиробас считает его лучшим российским тренером:)
17:02
Vorlod
Какой договорняк,окститесь.Выбирать в предпоследнем туре между 6 и 13 местом ? А Ростову проиграют ,а Тамбова не выиграют...Это не договорняк , а самопожертвование.
16:36
Vorlod
Это было дерби победителей чемпиона и вице-чемпиона.Чемпионский оказался сильней.Зачем только Бик пенальти бьет...Ведь не первый раз...
16:29
fb7
Монте-Кристо (Мститель) . красавчик! матч смотрел?
16:26
Монте-Кристо (Мститель) .
fb7 .................... Ты клинически туп. Хороший договорняк - это тот договорняк, о котором до матча никто не догадывается. И то, что матч договорной, становится очевидно только в ходе матча. Только идиоты считают, что если договорняк, то об этом до матча каждый скот знает.
16:22
Монте-Кристо (Мститель) .
shpasic ................. Тарханов - девка с панели. Он знал, куда шел. И что такое Урал. Тем более незадолго до его прихода из-за договорняка из Урала ушел Гончаренко.
16:19
fb7
Монте-Кристо (Мститель) . ну ты же после матча кричишь что дог. значит знал. чего не брал? или ты сложил после матча факты и вывод сделал? где до матча были знатоки?
16:18
Монте-Кристо (Мститель) .
fb7 ..................... Только ослы могут считать, что букмекеры - центр мира и посвящены во все договрняки.
16:16
Красно Белый Питер
Урал как Робин Гуд. Собирает очки у богатых и отдает их бедным.... Поэтому Гончаренко оттуда быстренько свалил в свое время. Так как не по нутро ему было этим дерь... заниматься
16:16
shpasic
Тарханов - футбольный Робин-Гуд, отбирает очки у богатых и раздаёт их бедным.
16:15
ДжЫмкО
А вот Ахмату теперь завтра стремно будет сливаться в рамках добрососедской помощи)
16:15
fb7
знатоки договорняка амкар брали за 3.05?
16:11
fb7
гав гав гав
16:11
Монте-Кристо (Мститель) .
Обе эти командешки должны быть навсегда изгнаны из футбола за договорняк. Договорняк настолько очевидный, что тут и доказывать особо ничего не надо. Но в продажной и вонючей лиге договорняков ведь не бывает. Вот поэтому я не смотрю этот чемпионат. И за ним не слежу. Пускай быдло его смотрит и за ним следит. Быдлу без разницы, что жрать... Лишь бы корыто полное было.
16:10
Нищ, дрищ, ушёл от мамки
Договорняк.
16:09
№18-49
Не верю, что "Урал" честно проиграл. Ну вот не верю и всё.
16:09
vassel
Амкар такое гавно, только со Спартаком договорняки катает
16:09
Митяй Антибомж
Дог 146%
16:08
ion
На самом деле, очень круто, что сейчас между 6 местом (гипотетически дающим выход в еврокубки) и 13 (стыки) всего 5 очков. И перед последним туром 6 команд могут в стыки попасть и 5 могут за еврокубки зацепиться.
16:07
fb7
вы результаты амкара весной гляньте специалисты по договорнякам
16:04
elnik67
А комментатор матча не в курсе, что не по количеству побед теперь места делят, все Амкар выше Ростова ставил. Срамота...
16:03
ДжЫмкО
с такой честностью урал и сам может в стыки попасть, так что фиг его знает
16:03
Адвокат 161
Кто бы сомневался, что Урал так "честно" сыграет...
16:00
4rfv5tgb
Отлично! Теперь в последнем туре мотивация будет у всех команд, занимающих сейчас места с 8е по 13е
15:59