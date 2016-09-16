Глушаков - Промесу: "Хочу к вам, братва"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, пропустивший матч 7-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:1), в Instagram прокомментировал пост одноклубника Квинси Промеса. Голландец опубликовал совместное фото команды в самолете, отметив отличное выступление. Россиянин в ответ написал: "Хочу к вам, братва". Напомним, что Промес в прошедшей встрече оформил дубль.
Спартак_69_
vov9902//следи за базаром чмо!!!
22:06
Exsorsist
vov9902 Ты сам пидрила плюшевый.
21:40
vov9902
команда пидрил
21:31
Константин Эдуардович
Заискрило наконец!!! Феерверк !!!
21:25