21:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Глушаков - Промесу: "Хочу к вам, братва"

0
0
0
4

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, пропустивший матч 7-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:1), в Instagram прокомментировал пост одноклубника Квинси Промеса. Голландец опубликовал совместное фото команды в самолете, отметив отличное выступление. Россиянин в ответ написал: "Хочу к вам, братва". Напомним, что Промес в прошедшей встрече оформил дубль.

 

" Great team performance today! 😍 " #QP10 #WeAreSpartak ⚪️🔴

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Сен 16 2016 в 10:46 PDT

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Спартак_69_

vov9902//следи за базаром чмо!!!

22:06

Exsorsist

vov9902 Ты сам пидрила плюшевый.

21:40

vov9902

команда пидрил

21:31

Константин Эдуардович

Заискрило наконец!!! Феерверк !!!

21:25

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ