Глушаков - Промесу: "Хочу к вам, братва"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, пропустивший матч 7-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:1), в Instagram прокомментировал пост одноклубника Квинси Промеса. Голландец опубликовал совместное фото команды в самолете, отметив отличное выступление. Россиянин в ответ написал: "Хочу к вам, братва". Напомним, что Промес в прошедшей встрече оформил дубль.

" Great team performance today! 😍 " #QP10 #WeAreSpartak ⚪️🔴 Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Сен 16 2016 в 10:46 PDT