22:00 | Футбол — РПЛ

Глушаков объяснил, почему Дзюба пронесся мимо журналистов


Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков иронично прокомментировал поведение форварда "Зенита"  Артема Дзюбы после матча 6-го тура РПЛ между этими командами (0:0). Дзюба быстро прошел мимо журналистов. 

- При подготовке делали акцент на том, что соперник играл два дня назад?

- Конечно, мы знали, что они играют, но никакого упора не делали. У соперника большая обойма игроков, знали, кто устал, а кто нет. Ничего особенного.

- Вы выглядите очень спокойно, а Артем Дзюба только что просто пронесся мимо журналистов. Как это можно объяснить?

- Ему в сборную ехать. Хотел, наверное, с семьей побыть. А я вот дома буду (улыбается). (Артем РЯБОВОЛ)

Зенит - Спартак М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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