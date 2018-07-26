Глушаков - о смене формата "Спорт FM": "Бизнес жесток, но в 140-миллионной стране не будет спортивной радиостанции?!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков жестко раскритиковал решение руководства "Спорт FM" сменить формат. Накануне стало известно, что радиостанция сменит сетку вещания, в эфире станет больше музыки.

"С 15 августа на Спорт FM вместо спорта будет 80 процентов музыкального контента. Музыки и так хватает на наших радиостанциях, от которых уши вянут. Бизнес жесток, но в 140-миллионой стране не будет ни одной спортивной радиостанции?! В стране где только что прошел чемпионат мира по футболу?!" - написал Глушаков в Инстаграме.