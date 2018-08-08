15:18 | Футбол — РПЛ

Глава КДК РФС озвучил штрафные санкции к клубам по итогам 2-го тура РПЛ


Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил штрафные санкции к клубам по итогам 2-го тура Российской премьер-лиги.

"Динамо" - "Рубин"

Болельщики "Динамо" скандировали оскорбительные выражения 20 тысяч рублей. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев и член тренерского штаба "Рубина" Виталий Кафанов выходили за пределы технической зоны, оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

"Урал"- "Краснодар"

Болельщики "Урала" скандировали оскорбительные выражения, клуб получил штраф в размере 10 тысяч рублей. У "Краснодара" на предматчевом совещанииотсутствовал руководитель по работе с болельщиками, штраф – 10 тысяч.

"Локомотив" - "Спартак"

Болельщики обоих клубов скандировали оскорбительные выражения, "Спартак" и "Локомотив" получили штрафыв размере 10 тысяч рублей каждый. Тренер железнодорожников Юрий Батуренко выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 10 тысяч рублей.

ЦСКА"Ростов"

Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, клубы оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Главные тренеры обеих команд Виктор Гончаренко и Валерий Карпин покидали пределы технической зоны, оба получили штраф в 10 тысяч рублей.

"Ахмат""Енисей"

Главный тренер грозненцев Игорь Ледяхов выходил за пределы технической зоны. Поскольку это второе нарушение подряд с его стороны, он получил штраф в размере 20 тысяч рублей. Защитник "Енисея" Шамиль Гасанов дисквалифицирован на 1 матч, он получил красную карточку за явное лишение возможности соперника забить гол. (Иван ТОРОПЦЕВ)

К комментариям
2
Материалы других СМИ