Глава КДК РФС озвучил штрафные санкции к клубам по итогам 2-го тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил штрафные санкции к клубам по итогам 2-го тура Российской премьер-лиги.

"Динамо" - "Рубин"

Болельщики "Динамо" скандировали оскорбительные выражения 20 тысяч рублей. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев и член тренерского штаба "Рубина" Виталий Кафанов выходили за пределы технической зоны, оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

"Урал"- "Краснодар"

Болельщики "Урала" скандировали оскорбительные выражения, клуб получил штраф в размере 10 тысяч рублей. У "Краснодара" на предматчевом совещанииотсутствовал руководитель по работе с болельщиками, штраф – 10 тысяч.

"Локомотив" - "Спартак"

Болельщики обоих клубов скандировали оскорбительные выражения, "Спартак" и "Локомотив" получили штрафыв размере 10 тысяч рублей каждый. Тренер железнодорожников Юрий Батуренко выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 10 тысяч рублей.

ЦСКА – "Ростов"

Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, клубы оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Главные тренеры обеих команд Виктор Гончаренко и Валерий Карпин покидали пределы технической зоны, оба получили штраф в 10 тысяч рублей.

"Ахмат" – "Енисей"

Главный тренер грозненцев Игорь Ледяхов выходил за пределы технической зоны. Поскольку это второе нарушение подряд с его стороны, он получил штраф в размере 20 тысяч рублей. Защитник "Енисея" Шамиль Гасанов дисквалифицирован на 1 матч, он получил красную карточку за явное лишение возможности соперника забить гол. (Иван ТОРОПЦЕВ)