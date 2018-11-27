Гинер доволен посещаемостью домашних матчей ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что доволен посещаемостью домашних матчей армейцев в текущем сезоне. Он также добавил, что рассчитывает на ее увеличение.

– Я доволен посещаемостью. Фанатская трибуна ведет себя иначе, пошли с семьями, с детьми, – сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Стараемся обеспечить все необходимое. Идут семейные пары, молодежь, много женщин. Это большой плюс.

Стадион удобный получился – не потому, что сам строил и себя хочу похвалить, а он действительно такой, семейный и уютный. Мы это и хотели сделать. Удобная логистика, люди быстро приезжают и выходят, буквально 10-12 минут – и стадион пустой, вокруг много станций метро. Благодарен Москве, что открыли метро ЦСКА и МЦК. Рядом много мест для парковки машин. Думаю, посещаемость будет увеличиваться. Сейчас на любые матчи уже меньше 20-22 тысяч не приходит. При том, что 10 процентов обязаны оставлять для команды соперника. Также надеемся, что постепенно начнут выкупать ложи. К этому идем.

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 26 очков после 14 туров.

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