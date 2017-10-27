Гильерме: "Самый яркий момент сезона - победа над "Спартаком"

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью "СЭ" отметил, что самый принципиальный соперник для него - это клуб из Санкт-Петербурга. Тем не менее, по словам голкипера, у его команды весной будут еще более важные матчи.

- Самый запоминающийся матч в этом сезоне?

- Победа над "Спартаком". Проигрывали после первого тайма 0:2, все думали, что это конец, но только не мы. Победили 4:3, это пока самый яркий момент сезона.

- Самый принципиальный соперник для Гильерме?

- Сегодня это "Зенит". И то, что ближайший матч именно с ним, это очень круто. Игра за шесть очков!

- Матч года?

- Еще рано так говорить. Будут весной еще более важные матчи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Гильерме