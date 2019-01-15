Геркус ответил на вопрос, внесла ли Смородская вклад в чемпионство "Локо"

Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к экс-руководителю клуба Ольге Смородской и ее словам о чемпионстве кманды.

– Ольга Смородская тоже считает, что внесла свой вклад в чемпионство. Согласны?

– Она длительное время руководила "Локомотивом". Часть игроков, безусловно, были подписаны при ней. С этим не поспоришь.

– Вы не считаете, что ее слова – адок?

– Ольге Юрьевне, наверное, непонятно, что произошло после ее ухода. Возможно, ей по-человечески обидно... Люди, которые были на нашем стадионе 5 мая, и люди, которых там не было, – это две разные вселенные. Тем, кого там не было, – обидно. Это видно по их интервью. Они расстроены. Конечно, хочется быть в числе победителей. Это понятная человеческая эмоция. (Отдел футбола)

Полностью первая часть интервью Ильи Геркуса - здесь