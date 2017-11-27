Георгий Ярцев: "Спартак" полностью рассчитался с "Зенитом" за первый круг"

Бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев после матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) похвалил красно-белых за яркую игру. Также он отметил, что эта победа крайне важна для чемпиона России.

- Такие матчи обычно еще долго снятся победителям, их тренеру и, конечно же, болельщикам, - сказал Ярцев. - На сей раз "Спартак" не просто выиграл, а порвал финишную ленточку, красиво поставив голевую точку на последних секундах. А ведь, к сожалению, в этом сезоне мы не раз были свидетелями, как команда Карреры пропускала под самый занавес нелепо и безалаберно. На сей раз все было иначе: два красавца гола Самедова и Луиза Адриану, победный аккорд Пашалича. А самое главное - характер, проявленный все 90 минут. У хозяев я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию, проявившего и хладнокровие, и отвагу в самых сложных ситуациях. Как всегда по полной программе отработал Глушаков. Ну и конечно, хорошо был Луиз Адриану, пока еще хватало сил.

Победа еще дорога тем, что нам противостоял очень сильный и квалифицированный соперник. Таких возможностей, которые имеет для ротации состава Манчини, нет ни у одного тренера в премьер-лиге. Если он может держать на скамейке запасных Дзюбу, то это говорит о его полном доверии собственной атаке. Но на сей раз ее хватило только на один мяч. Хотя будь поточнее в прострелах с фланга Жирков и Смольников, счет мог бы быть иным. Но, как известно, не футбол сослагательного наклонения.

А потому эти три очка - тот самый золотой ключик, который поможет "Спартаку" открыть дверь, за которой прямая в гонке за чемпионство. И эта прямая им может покориться также, как "Зенит". А потому я считаю, что "Спартак" полностью рассчитался с "Зенитом" за первый круг. (Александр ЛЬВОВ)