Георгий Миланов: "На какую позицию поставил бы себя? Главное - не в ворота"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию СИМОНОВУ заявил, что намерен приносить пользу команде под руководством нового главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. Болгарский хавбек отметил, что готов работать над собой, чтобы вписаться в игровую схему специалиста.

– В новой схеме Гончаренко вы действуете по всей бровке. Такого с вами никогда раньше вроде бы не случалось. Сложно?

– Нет. Мне без разницы. Главное – находиться на поле. В этой схеме могу выходить на трех-четырех позициях. Важно, чтобы тренер доверял, если буду выглядеть хорошо.

– Вас не удивило, когда Слуцкий выпустил на край обороны?

– Это было против "Мордовии", там у нас даже защитники бежали атаковать. Если бы вели 3:0, я вряд ли вышел бы туда.

– Если вы сами были своим тренером, куда бы поставили себя?

– На поле! Главное, не в ворота. Там не умею. Вообще у каждого тренера своя тактика и схема. Понятно, что у Гончаренко много общего со Слуцким. Шесть месяцев назад он еще был помощником, все про ЦСКА знает. Пока что изменения не такие уж большие. Надеемся, что все получится и мы станем выигрывать.

– Вы всегда нацелены на атаку, а тут придется много разрушать.

– Я прибавил в плане обороны за последние годы. Выступая за ЦСКА, ты обязан уметь защищаться, даже играя в атаке. Я нацелен на чужие ворота, но обороняться помогать стараюсь. Надеюсь делать это со временем еще лучше.