Георгий Джикия: "Пусть Промес денег на карточку отправит, мы за него посидим"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" выразил сожаление тем, что команда не успела попрощаться с нападающим Квинси Промесом, который перешел в "Севилью". По его словам, красно-белые ждут, что голландец проставится за свой трансфер.

– Чувствовали, что он хочет уйти?

– На эту тему никогда не общались. А так это все быстро произошло: "Севилья"? Да – нет, да – нет, и вот – да". И он улетел, мы даже не успели поговорить.

– Он обещал приехать, проставиться за трансфер?

– Мы ждем. Хотя бы пусть денег на карточку отправит, мы сами за него посидим. (Сергей Егоров)

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