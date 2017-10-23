Георгий Джикия: "Ещенко с мячом на "вы", мне кажется, он вообще не знаком с ним"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пошутил, что Андрей Ещенко смазывает бутсы медом, чтобы быть техничнее. Он также назвал полузащитника Фернанду самым техничным игроком в составе красно-белых.

– Кто в "Спартаке" с мячом на "вы"?

– Ещенко (смеется). Мне кажется, он вообще не знаком с мячом, – цитирует "Российская газета" Джикию. – Он бутсы смазывает медом, чтобы чуть техничнее быть.

– Но с "Севильей" он здорово голевую отдал на Промеса.

– На повторе видно, что он с закрытыми глазами пасовал (смеется).

– А кто самый техничный в "Спартаке"?

– Фернанду. Он очень хорошо владеет мячом. А что касается финтов и дриблинга, то здесь отмечу Промеса. С ним в этом плане тяжело тягаться.

В текущем сезоне Ещенко провел 16 матчей во всех клубных турнирах и отдал две результативные передачи.