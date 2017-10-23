Георгий Джикия: "Ещенко с мячом на "вы", мне кажется, он вообще не знаком с ним"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пошутил, что Андрей Ещенко смазывает бутсы медом, чтобы быть техничнее. Он также назвал полузащитника Фернанду самым техничным игроком в составе красно-белых.
– Кто в "Спартаке" с мячом на "вы"?
– Ещенко (смеется). Мне кажется, он вообще не знаком с мячом, – цитирует "Российская газета" Джикию. – Он бутсы смазывает медом, чтобы чуть техничнее быть.
– Но с "Севильей" он здорово голевую отдал на Промеса.
– На повторе видно, что он с закрытыми глазами пасовал (смеется).
– А кто самый техничный в "Спартаке"?
– Фернанду. Он очень хорошо владеет мячом. А что касается финтов и дриблинга, то здесь отмечу Промеса. С ним в этом плане тяжело тягаться.
В текущем сезоне Ещенко провел 16 матчей во всех клубных турнирах и отдал две результативные передачи.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/10/23/georgij-dzhikiia-nashi-glavnye-konkurenty-zenit-i-cska.html
баламошка
Зато никто не в силах угадать манёвр Андрея Ещенко. Ещенко - старательная деревяшка, которая быстро бегает. В общем, наш человек)
20:14