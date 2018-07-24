Геннадий Орлов: "Шатов - мозг нынешнего "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов считает, что плеймейкером "Зенита" в следующем сезоне будет Олег Шатов.
– Кто является мозгом этого "Зенита"?
– Шатов.
– Не Паредес?
– Нет. На мой взгляд, плеймейкером все-таки будет Олег. Мне кажется, у него может получиться эффективная связка с Дзюбой. Сейчас он осваивает позицию под нападающим. Игрока именно этого амплуа и не хватило "Зениту" в прошлом сезоне. Шатов должен будет исполнять роль Жулиану, Аршавина.
– Как он вам по контрольным матчам?
– На мой взгляд, находится в хорошей физической форме. Плюс ему нужно доказать, что зря его списали со счетов в прошлом сезоне. Его и Дзюбу раззадорил итальянский специалист по фамилии Манчини. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gennadiy-orlov-v-otlichie-ot-spartakovskih-sbornikov-dzyuba-otdyhal-vsego-shest-dney-1438130/
- Артем Дзюба
- Андрей Аршавин
- Зенит СПб
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- Жулиану Виктор де Паула
- Леандро Паредес