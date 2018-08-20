Гендиректор "Уфы": "Во вторник игроки команды должны получить визы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от "Динамо" (0:3) отметил, что во вторник команда должна получить визы на игру с "Рейнджерс".

– Впереди еврокубковый матч с "Рейнджерс". Насколько команда уже привыкла играть в таком графике?

– Мы к этому стремились и сегодня приобретаем необходимый опыт, который нам нужен. Я сегодня все равно доволен своими ребятами, они молодцы, пытались что-то сделать. Да, не получилось. "Динамо" сегодня было интереснее, вскрыло нас. Их победа абсолютно залуженная. Завтра мы уже будем готовиться к матчу с "Рейнджерс". Если завтра получим визы, а мы должны их получить, то 22-го вылетаем в Глазго, а 23-го сыграем. 26-го уже матч с "Зенитом". Так что времени грустить о сегодняшней игре не будет.

– Что касается виз, откуда всплыла информация о сроках и насколько сложна эта процедура в ситуации с футбольным клубом? Понятно, что обычному гражданину страны получить визу сложнее, чем футболисту.

– Я давал интервью и сказал, что около пяти дней визу получают в обычном режиме. Мы идем по ускоренному пути. Это занимает при подаче сутки. РФС, РПЛ и УЕФА помогли нам в этой ситуации и "Рейнджерс" быстро выслали нам необходимые документы, поэтому для нас проблем нет. Мы спокойно в определенном режиме подали документы. Просто надо смотреть правильный период. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)