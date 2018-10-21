Гендиректор "Анжи": "Хабиб предлагал клубу помощь? Я об этом ничего не слышал"

Генеральный директор махачкалинского "Анжи" Олег Флегонтов рассказал о текущей ситуации в клубе. Существовала вероятность, что футболисты махачкалинской команды будут бойкотировать встречу 11-го тура с ЦСКА, но на собрании за день до матча было решено выйти на поле. Игра в Каспийске закончилась победой армейцев со счетом 2:0.

– После игры с ЦСКА инвесторы не появились, впрочем, они и не могли возникнуть за такой короткий срок, тем более, сейчас выходные дни, – сказал Флегонтов. – Все по-прежнему очень тяжело с финансовой точки зрения.

– Есть ли у "Анжи" деньги на выезд в Ростов в следующем туре?

– Я уже не раз говорил, что все билеты на свои средства покупает Осман Гаирбекович (президент "Анжи" Кадиев – Прим. "СЭ"), когда-то получается приобрести их раньше, когда-то – позже. На данный момент билеты в Ростов еще не куплены, но это не означает, что средств на поездку туда нет. У нас все забронировано, надо выкупать билеты в понедельник. Надеюсь, Осман Гаирбекович поможет, он всегда находил деньги на переезд. Думаю, что все будет нормально.

– Есть ли возможность бойкота игры с "Ростовом" со стороны футболистов?

– По моим ощущениям, ничего такого нет. Ребята ведь собрались перед матчем с армейцами и заявили, что продолжат играть, об этом же мне сказал главный тренер Магомед Адиев. Судя по разговорам, пока на эту тему наложен мораторий, возможно, до зимнего перерыва.

– Хабиб Нурмагомедов, который нанес символический удар по мячу перед началом матча с ЦСКА, предлагал помощь?

– Нет, никаких контактов не появилось, со стороны Хабиба я предложений не слышал. Впрочем, я в основном занимался организацией самого матча с ЦСКА, а с Хабибом больше всего общался президент клуба. Может, они разговаривали о чем-то, чего я не знаю, и Нурмагомедов предлагал поддержку.

– Учитывая финансовое положение, может ли зимой произойти отток футболистов из команды?

– Конечно. Многие игроки хорошо себя проявили в этом сезоне – Юра Дюпин, Костя Савичев, другие. Естественно, если ничего не изменится и "Анжи" продолжит влачить свое существование в том же положении, что и сейчас, то некоторые наверняка уйдут. Пока ни один из футболистов об этом не заявлял, разговоров на эту тему не велось. Будем надеяться, что ситуация изменится, но она уже настолько долго тянется, что ребятам все сложнее поверить в чудо.

– Тогда придется переводить в основу людей из молодежной команды?

– Верно. При наших долгах никто не откроет нам заявку, поэтому придется подтягивать ребят из молодежки. (Иван Торопцев)

Встреча 12-го тура с "Ростовом" состоится в субботу, 27 октября, начало – в 19.00. (Иван Торопцев)