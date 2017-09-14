Газзаев остался в восторге от граффити со своим изображением на стадионе ЦСКА

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев посетил домашний стадион армейского клуба. Специалист остался доволен граффити на стене арены со своим изображением. Отметим, что армейцы наносят на стены домашнего стадиона игроков и тренеров, которые внесли заметный вклад в успехи клуба и были яркой частью его истории.
- Сегодня на стадион ЦСКА заезжал очень ценный для нас человек. Валерий Георгиевич остался в восторге от граффити с ним! - написала пресс-служба ЦСКА.
Напомним, что Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год. Под его руководством армейцы завоевали три титула чемпионов России и Кубок УЕФА.
Сегодня на #ВЭБарена заезжал очень ценный для нас человек 🤗 Валерий Георгиевич остался в восторге от граффити с ним! #мыЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/D0NrlAlWLk– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 сентября 2017 г.