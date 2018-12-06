Газинский рассказал об атмосфере в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью пресс-службе клуба рассказал, что в команде - очень сплоченный, дружный коллектив. Он добавил, что когда есть хороший коллектив, тогда и на поле все получается проще.

– "Краснодар" за последний год существенно помолодел и продолжает молодеть. Вы, как один из главных старожилов команды, как относитесь к этому процессу?

– В высшей степени положительно! У нашего клуба – шикарная Академия, выпускающая очень перспективных воспитанников Ребята обладают огромным потенциалом, который уже не раз продемонстрировали. Теперь им необходимо не останавливаться, не снижать требований к себе, продолжать работать, работать и еще раз работать. Я так говорю, потому что сам прошел через это.

Только каждодневным трудом можно развить свой потенциал, и никак иначе. Сейчас такой футбол, что за счет таланта, за счет природных качеств может играть разве что, Месси. Да и он, уверен, трудится и прилагает немало усилий, чтобы сохранять свой высокий уровень.

- Вы несколько раз выводили сборную России на поле с капитанской повязкой. А кроме этого, в клубе рядом с вами играют капитан сборной Беларуси Мартынович, многолетний капитан сборной Буркина-Фасо Каборе, а до недавнего времени был еще и капитан сборной Швеции Гранквист. Как столько харизматичных игроков, лидеров по натуре, уживаются вместе в одном коллективе?

- Никаких проблем от этого мы не испытываем. У нас очень сплоченный, дружный коллектив. Каждый из ребят уникален как футболист и как личность, и мы прекрасно дополняем друг друга. А когда есть хороший коллектив, тогда и на поле все получается проще.

Это здорово, что в тот или иной момент роль лидера на себя могут взять разные игроки. Мне очень приятно тренироваться, играть, просто находиться рядом с ребятами из нашей команды – и с теми, с кем вместе играем уже много лет, и с теми, кто не так давно к нам присоединился.

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