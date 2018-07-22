Гаджи Гаджиев: "Российский футбол болен. Это касается не только "Анжи"

Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев заявил, что в российском футболе существуют серьезные проблемы. По мнению 72-летнего специалиста, они вызваны финансовыми причинами.

- Угроза прекращения существования касается не только "Анжи", - цитирует Гаджиева газета "Молодежь Дагестана". - Наш российский футбол сегодня болен. Болен по той простой причине, что не отрегулированы финансовые механизмы. Поэтому многие клубы сходят с дистанции.

Еще одной причиной подобной ситуации Гаджиев считает небольшие доходы клубов от телетрансляций.

- В Нидерландах бюджет среднего клуба – 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. У нас же этого нет. У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки – раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы, - сказал специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что "Анжи" испытывает значительные финансовые трудности.

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