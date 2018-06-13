Гаджи Гаджиев: "Давно назрели перемены в нашем футболе. Сборная на 70-м месте, клубы исчезают"

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" поделился мнением об отзыве у пермяков лицензии для участия в РФПЛ и даже в ФНЛ.

​– При том отношении, которое было к клубу, увы, все к этому и шло… В других регионах гораздо внимательнее относятся к своим командам, - отметил Гаджиев. - А в Перми… Конечно, надежда сохранялась до последнего, что люди проявят какое-то благоразумие. Но, нужно заметить, в регионе так же относятся и к другим профессиональным клубам, – грустно констатировал Гаджиев.

– А ведь завтра стартует чемпионат мира…

– Это все очень печально. Я три года проработал в "Амкаре". Глубоко убежден, что в Пермском крае любят футбол. Там и в десять часов вечера зимой на снегу, на запасной площадке рядом с основным полем всегда играли любители. Всегда! Но нужно заметить, что такое происходит не только в Перми. Можно говорить и про "Кубань", и про "Тосно", и про Астрахань.

– О чем это говорит?

– Давно назрели перемены в нашем футболе. В управлении. Но, к сожалению, мы опаздываем во всем. Не успеваем за темпами развития футбола в мире. Поэтому наша сборная уже где-то на 70-м месте в рейтинге ФИФА, мы не воспитываем выдающихся игроков, именно выдающихся, у нас исчезают клубы. Все очень печально… Уже давно надо было переходить на другие рельсы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)