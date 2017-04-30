Гаджи Гаджиев: "Арбитр передозировал поддержку "Ростову"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 26-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1) отметил, что его команда хорошо смотрелась после удаления. В составе пермяков на 55-й минуте игры красную карточку получил полузащитник Бранко Йовичич, а спустя две минуты нападающий хозяев Александр Бухаров забил единственный гол в матче.

– Я доволен тем, как выглядела команда, когда мы остались в меньшинстве, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Играли нормально, но судья передозировал поддержку "Ростову". Хозяевам помогают, но не в такой мере.

Красная не деморализовала команду, просто в эпизоде с пропущенным мячом была индивидуальная ошибка, без которой Бухаров бы оказался в глубоком офсайде. Замены? Не было точечных указаний выходившим на поле игрокам (смеется). Надо играть в футбол, это главное указание. Мы смотрелись хорошо, не было заметно, что у "Ростова" на одного игрока больше.

Задача на концовку сезона? Играть, развиваться, прогрессировать, играть еще лучше. Других задач нет.

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

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