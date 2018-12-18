"Футбольное поле ждет вас". Жемалетдинов и Набабкин поддержали Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поддержали нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Ролики с их обращениями выложены в Инстаграме форварда сине-бело-голубых.

- Паша, Саша и Кирилл, я хочу выразить свои слова поддержки и сказать, что все будет хорошо. Держитесь, пацаны. И я верю, что мы с вами скоро встретимся на футбольных полях, - сказал Набабкин.

- Саша, Паша, привет. У вас сейчас трудный период в жизни, я желаю вам, чтоб он побыстрее прошел. Мы вас ждем, футбольное поле вас ждет. Родные ждут вас. Давайте, мы с вами, - заявил Жемалетдинов.

и "Хулиганство" и находятся в СИЗО. В октябре они стали участниками двух драк, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Суд арестовал футболистов до 8 декабря, позже арест был продлен до 8 февраля.

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля