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Фримпонг, Фильцов и Шешуков проведут первый сбор с дублем "Арсенала"

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Дубль тульского "Арсенала" начал подготовку к весенней части сезона, сообщается на официальном сайте команды. До 24 января команда будет тренироваться в поселке Косая Гора, после чего проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции – с 28 января по 10 февраля и с 14 по 26 февраля.

Вместе с молодежной командой сборы на Косой Горе проведут игроки главной команды – вратари Александр Фильцов, Роман Герус, защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов, полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэль Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/molodezhnyy-arsenal-nachal-pervyy-sbor/

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Материалы REN-TV

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