Форвард Эрнандес несколько часов назад приземлимся в Москве

Бывший форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес семь часов назад опубликовал в Инстаграме сториез по прилете в московской аэропорт Шереметьево. Накануне появилась информация, что 27-летний уругваец согласовал условия трехлетнего контракта с ЦСКА.

В прошлом сезоне Эрнандес выступал за "Халл" под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. В начале сезоне Эрнандес получил травму и пропустил около полугода. Но суммарно за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.



В настоящее время игрок является свободным агентом.

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