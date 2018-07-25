09:50 | Футбол — РПЛ

Форвард Эрнандес несколько часов назад приземлимся в Москве

Скриншот с Инстаграма Абеля ЭРНАНДЕСА.
Скриншот с Инстаграма Абеля ЭРНАНДЕСА.

Бывший форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес семь часов назад опубликовал в Инстаграме сториез по прилете в московской аэропорт Шереметьево. Накануне появилась информация, что 27-летний уругваец согласовал условия трехлетнего контракта с ЦСКА.

В прошлом сезоне Эрнандес выступал за "Халл" под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. В начале сезоне Эрнандес получил травму и пропустил около полугода. Но суммарно за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.

В настоящее время игрок является свободным агентом.

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