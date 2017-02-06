Финансы "Томи" не позволят выступать в премьер-лиге в следующем сезоне

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев сообщил, что "Томь" не обладает достаточным количеством финансов для выступления в премьер-лиге в сезоне-2017/18. По его словам, за 2016 году у клуба набралось долгов на 460 миллионов рублей. После 17 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

- Задача стоит завершить достойно выступление в премьер-лиге, - цитирует ТАСС Акатаева. - Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета - хорошо, не удастся, мы из этого трагедии не делаем. Мы понимаем, что в премьер-лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для "Томи" - играть в ФНЛ.

Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для "Томи" нового спонсора, эквивалентного "Роснефти", в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Нынешний сезон команда, возможно, будет доигрывать с привлечением игроков молодежного состава. В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет из расчета 500 миллионов рублей в год.