Финансы "Томи" не позволят выступать в премьер-лиге в следующем сезоне

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев сообщил, что "Томь" не обладает достаточным количеством финансов для выступления в премьер-лиге в сезоне-2017/18. По его словам, за 2016 году у клуба набралось долгов на 460 миллионов рублей. После 17 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
- Задача стоит завершить достойно выступление в премьер-лиге, - цитирует ТАСС Акатаева. - Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета - хорошо, не удастся, мы из этого трагедии не делаем. Мы понимаем, что в премьер-лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для "Томи" - играть в ФНЛ.
Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для "Томи" нового спонсора, эквивалентного "Роснефти", в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Нынешний сезон команда, возможно, будет доигрывать с привлечением игроков молодежного состава. В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет из расчета 500 миллионов рублей в год.
Luch-Energy
В Томске есть футбол, есть премьер-лига, почему так мало людей ходит?
14:46
Thomas_Boy
Цирк. Если губернатор не любит футбол, значит, в Томске никто не любит футбол. А если губернатор любит бирюльки, значит, все в Томске любят бирюльки.
14:23
Luch-Energy
to sars882. Когда Луч был в премьер-лиге, то стадион всегда полный, не меньше 8000 человек, а иногда и переполнен. Причем здесь Луч? 2500-3500 - это люди, но это не уровень посещаемости матчей РФПЛ. Никакого интереса к футболу в Томске нет! Это проявляется и в провальной посещаемости, и в отношении губернатора к спорту.
14:14
sars882
luch-energy а сколько ходит болельщиков на матчи Луча? или 2500-3500 это не люди?
14:04
Luch-Energy
to TTT-51. В среднем на матчи Томи ходят 2500-3500... Очень большой интерес к футболу в Томской области....
14:02
Luch-Energy
to TTT-51. В среднем на матчи Томи ходия 2500-3500... Очень большой интерес к футболу в Томской области....
14:01
Luch-Energy
to TTT-51. В среднем на матчи Томи ходит 2500-3500... Очень большой интерес к футболу в Томской области....
14:01
Veg Sneggi
проф клуб должен быть бизнес-проектом, зарабатывающим и уплачивавющим с доходов налоги, а не сосателем федерального или регионального бюджетов.
13:17
TTT-51
Что значит не нужны? Футбол только для igorvasilevich? Ты Томичей спросил об этом? А зам губернатора четко заявил программу и размер бюджета на следующий сезон. 500 лямов это тоже не мало, тем более для ФНЛ. И в ФНЛ тоже не валенки играют! Удачи томичам, хотя и жаль, что скорее всего покинут премьеру... :(((
13:06
igorvasilevich
Да потому что такие клубы вообще не нужны, за таких клубов все время болото в чемпионате.
12:45
Джин_SM(v3)
Раз уж денег на РФПЛ нет, то зачем дополнительные траты на весеннюю часть?Или снятие с чемпа отправит их в ПФЛ?
11:46