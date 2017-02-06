11:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Финансы "Томи" не позволят выступать в премьер-лиге в следующем сезоне

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Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев сообщил, что "Томь" не обладает достаточным количеством финансов для выступления в премьер-лиге в сезоне-2017/18. По его словам, за 2016 году у клуба набралось долгов на 460 миллионов рублей. После 17 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

- Задача стоит завершить достойно выступление в премьер-лиге, - цитирует ТАСС Акатаева. - Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета - хорошо, не удастся, мы из этого трагедии не делаем. Мы понимаем, что в премьер-лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для "Томи" - играть в ФНЛ.

Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для "Томи" нового спонсора, эквивалентного "Роснефти", в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Нынешний сезон команда, возможно, будет доигрывать с привлечением игроков молодежного состава. В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет из расчета 500 миллионов рублей в год.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998679

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Luch-Energy

В Томске есть футбол, есть премьер-лига, почему так мало людей ходит?

14:46

Thomas_Boy

Цирк. Если губернатор не любит футбол, значит, в Томске никто не любит футбол. А если губернатор любит бирюльки, значит, все в Томске любят бирюльки.

14:23

Luch-Energy

to sars882. Когда Луч был в премьер-лиге, то стадион всегда полный, не меньше 8000 человек, а иногда и переполнен. Причем здесь Луч? 2500-3500 - это люди, но это не уровень посещаемости матчей РФПЛ. Никакого интереса к футболу в Томске нет! Это проявляется и в провальной посещаемости, и в отношении губернатора к спорту.

14:14

sars882

luch-energy а сколько ходит болельщиков на матчи Луча? или 2500-3500 это не люди?

14:04

Luch-Energy

to TTT-51. В среднем на матчи Томи ходят 2500-3500... Очень большой интерес к футболу в Томской области....

14:02

Luch-Energy

to TTT-51. В среднем на матчи Томи ходия 2500-3500... Очень большой интерес к футболу в Томской области....

14:01

Luch-Energy

to TTT-51. В среднем на матчи Томи ходит 2500-3500... Очень большой интерес к футболу в Томской области....

14:01

Veg Sneggi

проф клуб должен быть бизнес-проектом, зарабатывающим и уплачивавющим с доходов налоги, а не сосателем федерального или регионального бюджетов.

13:17

TTT-51

Что значит не нужны? Футбол только для igorvasilevich? Ты Томичей спросил об этом? А зам губернатора четко заявил программу и размер бюджета на следующий сезон. 500 лямов это тоже не мало, тем более для ФНЛ. И в ФНЛ тоже не валенки играют! Удачи томичам, хотя и жаль, что скорее всего покинут премьеру... :(((

13:06

igorvasilevich

Да потому что такие клубы вообще не нужны, за таких клубов все время болото в чемпионате.

12:45

Джин_SM(v3)

Раз уж денег на РФПЛ нет, то зачем дополнительные траты на весеннюю часть?Или снятие с чемпа отправит их в ПФЛ?

11:46

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Материалы других СМИ