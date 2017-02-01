13:22 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Фейеноорд" отказался продавать "Спартаку" Конголо

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Лидер чемпионата Голландии "Фейеноорд" отказался продать 22-летнего защитника Теренса Конголо в "Спартак". Точная сумма, предложенная красно-белыми, неизвестна, однако в любом случае роттердамцы не хотели расставаться в середине сезона с одним из своих самых талантливых игроков, который способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. Второго предложения от спартаковцев не последовало.

Старший из трех братьев Конголо – воспитанник "Фейеноорда", дебютировавший при Роналде Кумане. В 20 лет он сыграл за сборную Голландии – Луи ван Гал выпустил его на замену в матче первенства планеты-2014 против Чили. В последних шести чемпионатах Голландии Теренс провел 100 игр и забил один мяч. (Александр БОБРОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bes

serenky25 Оно вроде перспективное как защитник. Могло стать новым Промесом

17:58 1 февраля

serenky25

А зачем нам Трололо? Опять агенты мухлюют.

16:22 1 февраля

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