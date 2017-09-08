Фернанду: "Педро Роша - классный нападающий"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" в интервью клубной пресс-службе оценил новичка команды Педро Рошу.

– Недавно спартаковцы подписали Педро Рошу. Вам, должно быть, он хорошо знаком. Что можете сказать о бразильском новичке красно-белых?

— И я, и Педро играли в "Гремиу", но в разные годы. Поэтому мы с ним не пересекались. Тем не менее знаю, что он классный нападающий. Уверен, что Роша нам поможет.

Напомним, "Спартак" – "Рубин" пройдет в субботу, 9 сентября. Начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.