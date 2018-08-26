19:58 | Футбол — РПЛ

Федор Смолов: "От меня мало активности в матчах за "Локомотив"? Надо у тренера спросить"


Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал первый тайм матча 5-го тура российской премьер-лиги с "Анжи". Счет в игре после первых 45 минут не открыт.

- Складывается впечатление, что вам в "Локомотве" сложнее играть, чем в "Краснодаре". Вы малоактивны.

- Надо у тренера спросить, вам со стороны должно быть виднее.

- "Локомотив" играет осторожно с "Анжи".

- Осторожно? Как можно дома действовать осторожно. Впереди еще 45 минут, постараемся сделать все возможное.

- Может быть во втором тайме выпустить в пару к вам Эдера

- Не ко мне вопрос.

"Локомотив" - "Анжи": чемпионат России по футболу, 5-й тур, онлайн-трансляция матча

К комментариям
2
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ