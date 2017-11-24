Фарфан за три недели преодолеет около 46 тысяч километров

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан за три недели преодолеет большее расстояние, чем длина экватора, подсчитал FourFourTweet. Подсчет велся от дерби с "Локомотивом" (2:2), которое состоялось в Москве. Затем Фарфан сыграл за сборную в Новой Зеландии и Перу, помог перуанцам выйти на ЧМ-2018, после чего провел игру Лиги Европы с "Копенгагеном" (2:1) в Москве, где оформил дубль.

Теперь ему с "Локомотивом" предстоит вылет на Дальний Восток на игру 18-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском". Встреча состоится 27 ноября. Таким образом, Фарфан преодолеет суммарно 28 тысяч миль или около 46 тысяч километров.