Фарфан за три недели преодолеет около 46 тысяч километров

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан за три недели преодолеет большее расстояние, чем длина экватора, подсчитал FourFourTweet. Подсчет велся от дерби с "Локомотивом" (2:2), которое состоялось в Москве. Затем Фарфан сыграл за сборную в Новой Зеландии и Перу, помог перуанцам выйти на ЧМ-2018, после чего провел игру Лиги Европы с "Копенгагеном" (2:1) в Москве, где оформил дубль.
Теперь ему с "Локомотивом" предстоит вылет на Дальний Восток на игру 18-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском". Встреча состоится 27 ноября. Таким образом, Фарфан преодолеет суммарно 28 тысяч миль или около 46 тысяч километров.
🇵🇪 In the last two weeks Jefferson Farfan has played in:– FourFourTweet (@FourFourTweet) 24 ноября 2017 г.
✅ Moscow
✅ New Zealand
✅ Peru
✅ Moscow
✅ Next Monday he'll play in Khabarovsk.
✈️ 28,000+ miles in total
😳 Mental! pic.twitter.com/3QslQtPEOh
- Локомотив М (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Копенгаген
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Джефферсон Фарфан