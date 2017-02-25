Фарфан выбыл на десять дней

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что доволен подготовкой команды к весенней части сезона. По словам наставника железнодорожников, за исключением получившего повреждение полузащитника Джефферсона Фарфана все игроки в строю.

– Подведите итоги подготовки команды ко второй части сезона.

– Сборы прошли очень неплохо – игроки хорошо работали. Были моменты не очень позитивные для нас – травмы футболистов. На сегодняшний день практически все игроки, кроме Фарфана, в строю и готовятся к первому матчу. Сборы, в целом, прошли как обычно. В какие-то периоды были большие нагрузки, когда-то – поменьше. Были и хорошие товарищеские матчи и не очень, особенно в начале сборов. Все это время мы наигрывали две схемы: в четыре и в три защитника. Какую из них выберем, будет зависеть и от соперника, и от нашего состояния. Радует то, что футболисты восприняли обе схемы.

– На какой срок выбыл Фарфан?

– Доктора говорят, что на десять дней.

– А когда ждать в общей группе Антона Миранчука?

– Как он подготовится. У него уже все в порядке с ногой. Сегодня Антон провел одну из первых беговых тренировок. Думаю, в скором времени мы его увидим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)