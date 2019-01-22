Фарфан и Рыбус пропустят матч с "Зенитом"

Футболисты "Локомотива" Джефферсон Фарфан и Мачей Рыбус пропустят матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" с "Зенитом" во вторник.

Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, Фарфан приболел, из-за чего полноценно не тренировался несколько дней. У Рыбуса легкое повреждение, и тренерский штаб не хочет рисковать усугубить травму. На утреннм занятии оба футболиста тренировались индивидуально. (Александр Рогулев)

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