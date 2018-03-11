Фантастический удар Фернанду вывел "Спартак" вперед в матче со "СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Спартака" Фернанду на 90-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0). Бразильский полузащитник филигранно исполнил штрафной, отправив мяч в ворота Александра Довбни ударом со штрафного от перекладины.
Идеальный удар Фернанду со штрафного! pic.twitter.com/4rBy6df88s– СЭ Спартак (@spartak_se) 11 марта 2018 г.
max14195
Все что ска, цска все из одного немытого корыта, так что с победой!
21:23
Don
rad19, вонь от такой игры СКА, с такой игрой даже в ФНЛ стыдно играть)
21:21
rad19
тухлое мясо.....фу вонь такая от победы мяса..... СКА красавчики , Довбня лучший......
21:16
Странник-777
Бог не Тимошка. Сегодня он поцеловал Фернанду в темечко... То, что сделал Фернанду - это на пользу всему российскому футболу.
21:13
Jean4
Топ! Вот что умеет то умеет, этого у него не отнять.
21:12
VVSh71
фантастическая игра судьи. за 30 сек до этого был аналогичный эпизод в пользу хабаровчан. но судья скромно развёл руками. а будагорский завтра всё логично объяснит.
21:12
баламошка
vanek00 За что жалеть СКА ? им 40 раз по воротам лупили, они до 80 минуты 0 ударов нанесли и вообще не думали атаковать. Это антифутбол//////Враньё) По ударам преимущество Спартака всего-то 30-0)) А в створ 14-0. У Ска играл тока Довбня)
21:06
vanek00
За что жалеть СКА ? им 40 раз по воротам лупили, они до 80 минуты 0 ударов нанесли и вообще не думали атаковать. Это антифутбол
21:03
and0508
Жаль СКА ......А такой Спартак ...
21:00