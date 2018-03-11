Фантастический удар Фернанду вывел "Спартак" вперед в матче со "СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Спартака" Фернанду на 90-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0). Бразильский полузащитник филигранно исполнил штрафной, отправив мяч в ворота Александра Довбни ударом со штрафного от перекладины.

Идеальный удар Фернанду со штрафного! pic.twitter.com/4rBy6df88s – СЭ Спартак (@spartak_se) 11 марта 2018 г.

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск"