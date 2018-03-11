20:55 | Футбол — РФПЛ

Фантастический удар Фернанду вывел "Спартак" вперед в матче со "СКА-Хабаровск"

9

Полузащитник "Спартака" Фернанду на 90-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0). Бразильский полузащитник филигранно исполнил штрафной, отправив мяч в ворота Александра Довбни ударом со штрафного от перекладины.

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск"

9
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

max14195

Все что ска, цска все из одного немытого корыта, так что с победой!

21:23

Don

rad19, вонь от такой игры СКА, с такой игрой даже в ФНЛ стыдно играть)

21:21

rad19

тухлое мясо.....фу вонь такая от победы мяса..... СКА красавчики , Довбня лучший......

21:16

Странник-777

Бог не Тимошка. Сегодня он поцеловал Фернанду в темечко... То, что сделал Фернанду - это на пользу всему российскому футболу.

21:13

Jean4

Топ! Вот что умеет то умеет, этого у него не отнять.

21:12

VVSh71

фантастическая игра судьи. за 30 сек до этого был аналогичный эпизод в пользу хабаровчан. но судья скромно развёл руками. а будагорский завтра всё логично объяснит.

21:12

баламошка

vanek00 За что жалеть СКА ? им 40 раз по воротам лупили, они до 80 минуты 0 ударов нанесли и вообще не думали атаковать. Это антифутбол//////Враньё) По ударам преимущество Спартака всего-то 30-0)) А в створ 14-0. У Ска играл тока Довбня)

21:06

vanek00

За что жалеть СКА ? им 40 раз по воротам лупили, они до 80 минуты 0 ударов нанесли и вообще не думали атаковать. Это антифутбол

21:03

and0508

Жаль СКА ......А такой Спартак ...

21:00

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!