Фанаты "Динамо" выразили поддержку Хохлову

Фанаты "Динамо" поддержали главного тренера команды Дмитрия Хохлова во время матча 5-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком". Болельщики растянули плакат: "Игрок, капитан, тренер". Встреча завершилась поражением бело-голубых со счетом 1:2.

"Руки прочь от Димы Хохлова!"

Бело-голубые горой за своего тренера! pic.twitter.com/6MiqfN0XE4 – Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 25 августа 2018 г.

Хохлов на посту главного тренера "Динамо" сменил Юрия Калитвинцева 7 октября 2017 года.

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