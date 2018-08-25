22:37 | Футбол — РПЛ

Фанаты "Динамо" выразили поддержку Хохлову


Фанаты "Динамо" поддержали главного тренера команды Дмитрия Хохлова во время матча 5-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком". Болельщики растянули плакат: "Игрок, капитан, тренер". Встреча завершилась поражением бело-голубых со счетом 1:2.

 

Хохлов на посту главного тренера "Динамо" сменил Юрия Калитвинцева 7 октября 2017 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ