Фанаты "Динамо" выразили поддержку Хохлову

Фанаты "Динамо" поддержали главного тренера команды Дмитрия Хохлова во время матча 5-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком". Болельщики растянули плакат: "Игрок, капитан, тренер". Встреча завершилась поражением бело-голубых со счетом 1:2.
"Руки прочь от Димы Хохлова!"– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 25 августа 2018 г.
Бело-голубые горой за своего тренера! pic.twitter.com/6MiqfN0XE4
Хохлов на посту главного тренера "Динамо" сменил Юрия Калитвинцева 7 октября 2017 года.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам