Фанаты "Анжи" смогут попасть на матч с "Арсеналом" бесплатно

Болельщики "Анжи" смогут бесплатно посетить гостевой матч 14-го тура чемпионата России против "Арсенала", сообщает сайт дагестанской команды.

Раздача билетов начнется за полтора часа до начала игры у входа на Южную трибуну стадиона "Арсенал".

"Анжи" с 13 очками занимает 14-е место в РПЛ, "Арсенал" (14) - 12-й.

"Арсенал" – "Анжи": чемпионат России по футболу, 9 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.30 (мск).