Евгений Кафельников: "Каррера не может выйти на поле за игроков"

Легендарный теннисист и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что главный тренер Массимо Каррера не может выходить на поле за игроков и выполнять установку. По его мнению, игроки команды не соответствуют уровню.
– Каррера поплыл?
– Нет. Он не может выходить на поле за игроков и выполнять те простые элементы, которые доступны любому квалифицированному футболисту. Если игрок не может попасть в створ ворот с пятнадцати метров – это не проблема тренера.
– Почему тогда у футболистов сейчас не получаются элементарные вещи?
– Я не хочу вникать в этот вопрос, потому что если игроки зарабатывают или претендуют на то, чтобы зарабатывать бешеные гонорары, они должны соответствовать уровню. Болельщики хотят видеть соответствующее исполнение, а его нет.
– В прошлом сезоне эти же игроки показали, на что способны. Может быть, это вопрос психологии?
– Не думаю, что проблема в психологии. По факту вижу, что у футболистов нет самоотдачи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
П_о_в_а_р
– Каррера поплыл? – Нет. Он не может выходить на поле за игроков и выполнять те простые элементы, которые доступны любому квалифицированному футболисту. Если игрок не может попасть в створ ворот с пятнадцати метров – это не проблема тренера. -------------------------- Команда Спартак не проблема Карреры. Спасибо, Жека. Ты открыл мне глазья.
21:01
Thomas_Boy_
Что, правда? Совсем уже не может? Ну тогда давайте найдем такого, который сможет. Егора Ильича, например.
20:46
shpasic
а чего это у нас Кафельников никак Кубок Дэвиса не комментирует?
20:44