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20:41 | Футбол — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Каррера не может выйти на поле за игроков"

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Легендарный теннисист и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что главный тренер  Массимо Каррера не может выходить на поле за игроков и выполнять установку. По его мнению, игроки команды не соответствуют уровню.

– Каррера поплыл?

– Нет. Он не может выходить на поле за игроков и выполнять те простые элементы, которые доступны любому квалифицированному футболисту. Если игрок не может попасть в створ ворот с пятнадцати метров – это не проблема тренера.

– Почему тогда у футболистов сейчас не получаются элементарные вещи?

– Я не хочу вникать в этот вопрос, потому что если игроки зарабатывают или претендуют на то, чтобы зарабатывать бешеные гонорары, они должны соответствовать уровню. Болельщики хотят видеть соответствующее исполнение, а его нет.

– В прошлом сезоне эти же игроки показали, на что способны. Может быть, это вопрос психологии?

– Не думаю, что проблема в психологии. По факту вижу, что у футболистов нет самоотдачи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Кафельникова

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

– Каррера поплыл? – Нет. Он не может выходить на поле за игроков и выполнять те простые элементы, которые доступны любому квалифицированному футболисту. Если игрок не может попасть в створ ворот с пятнадцати метров – это не проблема тренера. -------------------------- Команда Спартак не проблема Карреры. Спасибо, Жека. Ты открыл мне глазья.

21:01

Thomas_Boy_

Что, правда? Совсем уже не может? Ну тогда давайте найдем такого, который сможет. Егора Ильича, например.

20:46

shpasic

а чего это у нас Кафельников никак Кубок Дэвиса не комментирует?

20:44