Евгений Кафельников: "Каррера не может выйти на поле за игроков"

Легендарный теннисист и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что главный тренер Массимо Каррера не может выходить на поле за игроков и выполнять установку. По его мнению, игроки команды не соответствуют уровню.

– Каррера поплыл?

– Нет. Он не может выходить на поле за игроков и выполнять те простые элементы, которые доступны любому квалифицированному футболисту. Если игрок не может попасть в створ ворот с пятнадцати метров – это не проблема тренера.

– Почему тогда у футболистов сейчас не получаются элементарные вещи?

– Я не хочу вникать в этот вопрос, потому что если игроки зарабатывают или претендуют на то, чтобы зарабатывать бешеные гонорары, они должны соответствовать уровню. Болельщики хотят видеть соответствующее исполнение, а его нет.

– В прошлом сезоне эти же игроки показали, на что способны. Может быть, это вопрос психологии?

– Не думаю, что проблема в психологии. По факту вижу, что у футболистов нет самоотдачи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Кафельникова