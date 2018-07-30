Евгений Кафельников: "Думаю, что через некоторое время от поезда ЦСКА мало что останется"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников объяснил "СЭ" позицию по поводу своего твита, в котором он раскритиковал появление на Замоскворецкой линии столичного метрополитена тематического поезда по истории ЦСКА. "Вот таким образом у нас раскол в обществе и происходит!" - написал Кафельников.

Вот таким образом у нас раскол в обществе и происходит! Самая идиотская идея правительства Москвы👎🏿 https://t.co/5VGfpJksP9 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 июля 2018 г.

Ещё раз!!! Я против любой клубной атребутики в местах общественного пользования(Метро в данном случае). Будь то это Спартаковская,Динамовская,Локомотивская! – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 июля 2018 г.

- Представляете, как на это будут смотреть болельщики других команд - "Спартака", "Локомотива", "Динамо"? – говорит Кафельников. - Я это говорю, абсолютно без клубных пристрастий, не нужно ни "Спартаку", ни остальным этим заниматься. Много разных вопросов ведь возникнет.

- А если неделю этот поезд будет курсировать, а потомего уберут. Что тут такого?

- Неделей все не закончится. Наверняка эта идея на постоянную основу. Зачем это нужно? Думаю, что через некоторое времени от поезда мало что останется. (Смеется.)

- Спартаковцы в такой состав не войдут, дождутся следующего?

- Дело не в этом. Ни в коем случае не нужно искушать судьбу, кому-то идти на уступки, делать блага, а другому - нет. Есть масса других способов прославить ЦСКА. Есть станция метро, раскрашивайте ее - пусть люди, которые пользуются ею, получают удовольствие. Так же как на станциях "Спартак", "Динамо". Но зачем делать что-то подобное в общественном транспорте, которым пользуются все независимо от клубной принадлежности? (Арман МКРТЧЯН)