Евгений Фролов: "Зенит" всегда претендует на первое место, но в этом году – особенно"

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов в интервью "СЭ" рассказал о том, что оренбуржцы имели шансы отнять очки у "Зенита" (1:2).

- Думаю, мы могли додавить "Зенит" во втором тайме, - заметил Фролов. – Инициатива была уже в наших руках, и опасные моменты возникали. Жалко, что в итоге не получилось. Очень хотелось отнять очки у "Зенита". Но с другой стороны – нам удалось порадовать болельщиков очень ярким насыщенным вторым таймом.

- Чувствовалось, что "Зенит" – лидер чемпионата, самый сильный соперник в этом сезоне?

- По подбору игроков – да, это один из самых сильных клубов России. С другой стороны, может быть, "Зенит" не играл на все 100 процентов. Потому что многие ребята только приехали со сборной, впереди у команды много сложных матчей. По потенциалу это очень сильный клуб. "Зенит" всегда претендует на первое место, но в этом году – особенно.

- Приятно было вживую увидеть Клаудио Маркизио? Не обсуждали в команде, кто с ним футболкой поменяется?

- В футбол играют футболисты, а не имена. Пока Маркизио себя абсолютно никак не проявил – он только приехал в наш чемпионат, знакомится, вкатывается в коллектив. Посмотрим, как он будет играть в дальнейшем. Очевидно и неоспоримо, что это мастер с большой буквы. (Игорь Новиков)

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