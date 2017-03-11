Евгений Баляйкин: "В первом тайме ЦСКА показал нам, над чем нужно работать"

Полузащитник "Томи" Евгений Баляйкин после первого тайма матча 19-го тура чемпионата России против ЦСКА заявил, что команде нужно играть спокойнее и стараться не допускать подобных ошибок. Отметим, что армейцы ведут к перерыву со счетом 3:0, на 31-й секунде отличился Витинью.

– С какими мыслями можно идти при счете 0:3? Соперник показывает нам, над чем нужно работать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Баляйкин. – ЦСКА наказал нас за каждую ошибку. В нашей ситуации нам нужно просто играть и не бояться соперника. После матча с "Ростовом" нечего бояться. Это ЦСКА, такие же люди, как и мы, тоже когда-то только начинали играть, волновались. Мы должны успокоиться и не допускать подобных ошибок.