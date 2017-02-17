Евгений Алхимов стал спортивным директором "Урала", сменив Шоха

Бывший нападающий "Урала" Евгений Алхимов получил должность спортивного директора клуба, сообщает ТАСС. Ранее этот пост занимал Рохус Шох, оставивший екатеринбуржцев в январе.

"Мы предложили Евгению Алхимову должность спортивного директора "Урала". Ранее он уже работал в нашем клубе в должности руководителя селекционно-аналитического отдела, также Алхимов оставил большой след в истории "Урала", так как был одним из лучших бомбардиров нашего клуба. Основная работа на зимнее трансферное окно выполнена. Плоды работы нового спортивного директора мы сможем увидеть примерно через полгода, когда откроется новое трансферное окно", - отметили в пресс-службе клуба.

Алхимов является лучшим бомбардиром в истории первого российского дивизиона. С января 2016 года он трудился гендиректором "Читы".